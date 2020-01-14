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برلمان

حزب الحرية بالمنوفية يطلق مبادرة لتعليم السيدات الأعمال اليدوية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أطلق حزب الحرية المصرى، أمانة المنوفية، مبادرة "كلنا بنكمل بعض.. إيدي في إيدك هنكمل بعض"، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية من تعليم وصحة وسياسة ومشاركة فى كل مجالات الحياة.

وقال المستشار محمد عبد الباري، أمين الحزب بالمحافظة في بيان له، إن المبادرة تهدف لتعليم السيدات فنون التفصيل والأعمال اليدوية في قري ومراكز المحافظة.

وأشار إلي أن المبادرة انطلقت من قرية دكما بمركز شبين الكوم، على أن يتم تعميمها في قري المحافظة.

وأضاف أنه يتم الإشراف على المبادرة من قبل الدكتورة ديانا ثروة أمينة المرأة بالمحافظة بالتعاون مع الأمانات المختلفة ومنها العلاقات العامة و العمال.
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