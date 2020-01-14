مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة حول الحكم بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه..فيديو

أكد مجدي عبد الغني عضو إتحاد الكرة ونجم المنتخب المصري الأسبق أنه لا صحة لما تردد بأنه قد تم حبسه لمدة عام وكفالة 100 ألف جنيه في قضية تسليم ميراث لأحد أقاربه مؤكدا أن هذا الحكم كان منذ أكثر من شهرين وتم عمل معارضة به وتم نظر القضية ورفضت إحدى القضايا المرفوعة ضده.



وأضاف مجدي عبد الغني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث : لا أعلم ما الحكمة في حدوث هذه الزوبعة الإعلامية رغم أن الجلسة ستكون غدا مشيرا أن هناك محاولة للضغط على المحكمة ولدي ثقة كاملة في القضاء المصري.



وتابع عضو اتحاد كرة القدم المصري أنا لست مسئول عن ميراث العائل فأنا فرد فقط ووارث مؤكدا أنه لم يأخذ ميراث أقاربه والمستندات ستثبت ذلك ويجب تحري الدقة حتى لا يتم تلويث سمعة أشخاص مؤكدا أن الحكم غيابي.



وأشار مجدي عبد الغني أن ما تام تقديمه للمحكمة تم رفض قضية منهم وتأجيل القضية الأخرى مؤكدا أن هناك عدد من أفراد العائلة لجأوا للقضاء وهم أعمامي وكانوا مسئولين عن الميراث الخاص بجدي الذي توفى عام 1964.