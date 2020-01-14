نائب محافظ الإسكندرية: مصر والصين لهما سياسة متوافقة من أجل السلام في العالم

أكدت نائب محافظ الإسكندرية، جاكلين عازر، أن مصر والصين لهما سياسة متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام العالمي، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية، وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة.



جاء ذلك في تصريح، علي هامش اجتماع عيد (الربيع الصيني) بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الزوار المصريين الي الصين في ٢٠١٩" ، بحضور الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي بسفارة الصين بالقاهرة هان بينج ، وقنصل الصين بالإسكندرية جياو ليينج.



وأشارت الى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا مستمرا في كافة المجالات على مدى العقود الستة الماضية، كما أن هذه العلاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية.



وأوضحت نائب المحافظ أن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة منذ فجر التاريخ، وهناك العديد من اللقاءات المستمرة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج.



وقالت: "يتم الاحتفال وتبادل الخبرات التي اكتسبها المصريون من خلال زيارتهم للصين ، وذلك تأكيدا على رفع مستوى التبادل الثقافي بين الدولتين وتعزيز العلاقات الودية من خلال هذه التحركات الثقافية التي تتم في ظل مبادرة (الحزام والطريق)".