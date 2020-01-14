العربية: تركيا وراء رفض «حفتر» التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

كشفت مصادر لفضائية "العربية" السعودية، عن أسباب عدم موافقة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الطني الليبي، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، وكان أهمها، عدم وجود ما ينص على "سحب القوات التركية من ليبيا".



ووفقا لـ"العربية"، فإن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، رفض وجود أي تدخل تركي في الأزمة الليبية، عبر وساطات.



فيما تحفظ "حفتر" على عدم تجميد مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها بين الجانب التركي وحكومة الوفاق بقياد فايز السراج.



ونفى مسئول روسي، عقد لقاء بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في العاصمة موسكو.



وقال المسئول الروسي، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن المشير خليفة حفتر لم يلتق السراج في موسكو، وذلك خلال المباحثات التي شهدتها موسكو، أمس الإثنين.