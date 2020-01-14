وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد

توفى المصارع المكسيكي الشهير"لا باركا"، المعروف في عالم المصارعة الترفيهية بزي الهيكل العظمي، عن عمر يناهز 54 عاما.



وفارق أسطورة المصارعة، واسمه الحقيقي، خيسوس ألفونسو هويرتا إسكوبوزا، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال سقوطه في إحدى عروض المصارعة في أكتوبر الماضي.



ووفقا لتقرير نشرته روسيا اليوم ، أراد لا باركا القفز من الحلبة مباشرة على الخصم، لكن ساقه كانت متشابكة بالحبال فسقط وارتطم رأسه بقوة بالأرض، وبعد ذلك غادر المصارع الساحة على نقالة فاقدا الوعي.



وتبين لاحقا أنه أصيب بجرح خطير في رأسه، وبكسر فقرات في عنقه، وفقد القدرة على الكلام وتحريك أطرافه لبعض الوقت.



ويعد إسكوبوزا أشهر مقاتلي المكسيك في عالم المصارعة الترفيهية، وله أسلوبه الخاص في القتال داخل الحلبة، وكان دائما يصطحب كرسيا صلبا أينما ذهب، إضافة لملابسه الغريبة وأقنعته.