وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية للنظم الذكية بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية وذلك بجامعة الإسكندرية، تحت مسمى "حاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية".
وتهدف هذه الحاضنة لتقديم أنشطة لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال تطوير نظم البنية التحتية والخدمات الذكية.
وقال رئيس جامعة الاسكندرية: إن هذا القرار سيتيح لجامعة الإسكندرية الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية والأفكار الابتكارية بإنشاء الشركات أو الاشتراك مع الغير في إنشاء شركات.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لجميع الخدمات التى تقدمها الحاضنة للجهات المستفيدة والتى تقدمها للفرق البحثية وأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين.
وأوضح أن أنشطة الحاضنة ستتضمن التواصل مع الجهات ذات الصلة بتخصصها، وعقد ندوات تعريفية بهدف استقطاب المجموعات البحثية والأفكار الواعدة بمجال عمل الحاضنة، وعقد اتفاقيات تعاون مع حاضنات تكنولوجية محلية ودولية أخرى، والتعاقد مع مطورين لتنفيذ أنشطة الخدمات الداعمة للمشروعات البحثية والشركات الناشئة والحاضنة التكنولوجية.