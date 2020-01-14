وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية للنظم الذكية بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية وذلك بجامعة الإسكندرية، تحت مسمى "حاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية".





وتهدف هذه الحاضنة لتقديم أنشطة لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال تطوير نظم البنية التحتية والخدمات الذكية.





وقال رئيس جامعة الاسكندرية: إن هذا القرار سيتيح لجامعة الإسكندرية الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية والأفكار الابتكارية بإنشاء الشركات أو الاشتراك مع الغير في إنشاء شركات.





ولفت إلى أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لجميع الخدمات التى تقدمها الحاضنة للجهات المستفيدة والتى تقدمها للفرق البحثية وأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين.



