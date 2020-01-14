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تعليم

التعليم العالي تستقبل وفدا من وكالة الفضاء الفرنسية .. اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:01 ص
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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قســــم التعليم
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه من المقرر أن تستضيف الوزارة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير الجاري وفدا رفيع المستوى من فرنسا برئاسة رئيس وكالة الفضاء الفرنسي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من زيارة هذا الوفد ، بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفرنسية ووكالة الفضاء المصرية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على دور وكالة الفضاء الإفريقية فى مواجهة التحديات التى تسعى الشعوب الإفريقية للتغلب عليها فى العديد من المجالات، مثل: مواجهة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين البيئة والقضاء على تلوث الماء والهواء والتغيرات المناخية والبطالة وتحقيق السلام والأمن بالقارة الإفريقية.

وكان قد ترأس اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
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