AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جمعية الصيادين: حوادث الشحط والحرائق والغرق متكررة.. والإسعاف الطائر ضروري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:36 ص
أحمد صالح رئيس جمعية
أحمد صالح رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
ناشد غريب أحمد صالح، رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية، بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء والأجهزة المعنية، توفير إسعاف طائر يكون لديه القدرة على التحرك فور أى ورود بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية.

وقال غريب أحمد صالح، فى بيان له، إن عامل الوقت هام جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرا كلما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أى مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر فى التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفارى وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرا ضروريا.

وأكد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، أن الجميع في الغردقة يعمل بشكل كبير على عودة المفقودين إلى أهلهم، مشيرا إلى أن الجميع في حالة تكاتف ويعمل على عودة المفقودين.

وأضاف رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر أن عددا من البحارة يعملون على البحث بشكل مستمر للبحث عن المفقودين، مطالبا المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

واستجاب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمناشدات الأهالي، وخصص يوم الجمعة الماضي، طائرة هليكوبتر للبحث عن البحارة المفقودين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شحوط مركب صيد وعلى متنها 24 صيادا بالجمشة شمال الغردقة

طائرة تبحث عن 3 صيادين مفقودين فى مركب سبيد بوت بالبحر الاحمر

محافظ البحر الأحمر يستجيب لـ رئيس الصيادين.. ويؤكد: لن أهدأ لحين عودتهم لأسرهم

شاهد.. لقطات حية للبحث عن البحارة المفقودين بالغردقة

7 أيام من البحث.. الغردقة على قلب رجل واحد بسبب البحارة المفقودين

سبيد بوت .. حقيقة العثور على البحارة المفقودين في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

هل الدعاء يغير القدر في الزواج والرزق والموت ؟.. 7 أمور عنه لا يعرفها كثير

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-1-2020 والقنوات الناقلة

وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد

لعشاق المشبك أسهل طريقة لتحضيره بالمنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور