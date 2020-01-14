جمعية الصيادين: حوادث الشحط والحرائق والغرق متكررة.. والإسعاف الطائر ضروري

ناشد غريب أحمد صالح، رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية، بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء والأجهزة المعنية، توفير إسعاف طائر يكون لديه القدرة على التحرك فور أى ورود بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية.



وقال غريب أحمد صالح، فى بيان له، إن عامل الوقت هام جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرا كلما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أى مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلا بغرفة عمليات المحافظة.



وكشف أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر فى التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفارى وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرا ضروريا.



وأكد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، أن الجميع في الغردقة يعمل بشكل كبير على عودة المفقودين إلى أهلهم، مشيرا إلى أن الجميع في حالة تكاتف ويعمل على عودة المفقودين.



وأضاف رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر أن عددا من البحارة يعملون على البحث بشكل مستمر للبحث عن المفقودين، مطالبا المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.



واستجاب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمناشدات الأهالي، وخصص يوم الجمعة الماضي، طائرة هليكوبتر للبحث عن البحارة المفقودين.