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محافظات

محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الثلاثاء، سوق الجملة بالمنصورة يرافقه سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الاستغلال الأمثل لأراضي المحافظة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى اتخاذ خطوات عملية لنقل سوق الجملة من داخل الكتلة السكنية والاستفادة من الأرض المقام عليها.

وقال محافظ الدقهلية إنه تتم دراسة نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة لمكان مناسب يتسع للسوق، ويضمن سهولة حركة المرور والنقل أثناء الدخول والخروج والطرق المؤدية إليه.
محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة
محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة
محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة
محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة
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