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حوادث

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تشديدات أمنية مكثفة بمحكمة شبين الكوم خلال جلسة استئناف مقتل البنا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:25 ص
محمود البنا شهيد
محمود البنا شهيد الشهامة
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محمد امين
تشهد محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات مديرية أمن المنوفية بالتزامن مع بدء أولى جلسات استئناف محاكمة راجح ورفاقه في قضية مقتل الطالب محمود البنا، شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، فيما شهد محيط المحكمة هدوءا والحركة تسير بشكل طبيعي في إطار المحكمة، ولم تشهد الجلسة تجمعا للأهالي والمواطنين كالجلسات السابقة.

جدير بالذكر أن محكمة شبين الكوم أصدرت حكما بالسجن 15 سنة لكل من المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، ومعاقبة اسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
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