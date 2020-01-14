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حوادث

وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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محمد امين
وصل المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه منذ قليل، إلى المحكمة، لبدء جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عاما في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور
وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور
وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور
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