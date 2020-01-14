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حوادث

إصابة 11 شخصا في حادثي تصادم ببني سويف

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:37 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبدالحليم
أصيب 11 شخصًا، اليوم الثلاثاء، من أسرتين مختلفتين في حادثين متفرقين ببنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأصيب فى الحادث الأول، 6 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق بياض اتجاه القاهرة.

وتبين أن المصابين وهم: "نهى عبدالفتاح حسن، 50 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، آلاء جمال علي، 23 سنة، طالبة مصابة بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم، أروى جمال علي، 21 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نورين إسلام فتحي، 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مريم علي عبد الفتاح، 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، علي عبد الفتاح حسن، 58 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقهة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".

وأصيب فى الحادث الثاني، 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد نزلة سنور اتجاه المنيا بحوالى ٢كيلو وتبين أن المصابين وهم: " بدوي علي محمد 30 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، كرم بدوي محمد 8 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد بدوي علي 10 سنوات مصابًا بجروح وكدمات متفرقهة بالجسم، أماني عبدالعظيم عبدالوهاب 25 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مدحت عبد العظيم عبد الوهاب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيون بزاوية الجدامى بمحافظة المنيا".

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعتين وقاموا بنقل مصابى الحادث الأول إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، ومصابى الحادث الثانى إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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