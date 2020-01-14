AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توافق على تعديل قانون الكهرباء وتشديد العقوبات والغرامات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:43 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أي مخالفات.

ويوضح مشروع القانون أن تشديد العقوبات يكون على أحد الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة".

كما يتضمن مشروع القانون : وكذا الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان في شهر.. الموافقة على عدد من القوانين المهمة أبرزها رسوم التوثيق والشهر العقارى.. وتشديد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

عقوبة التعدي على موظف عام | خدمات

تعرف على عقوبة السرقة و الإستيلاء على التيار الكهربائي ومياه الشرب

آلية لدقة حساب الاستهلاك.. الكهرباء: العداد الكودى في المباني غير المرخصة لا يقنن وضعها

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020

إيران تعلن اعتقال 30 شخصا في واقعة سقوط الطائرة الأوكرانية

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

فيديوجراف|هل الوضوء بالماء البارد ثوابه أكبر من الدافئ؟ .. مفاجأة

لو عملت لحد بلوك على واتساب.. هيعرف ولا لأ؟

بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير بأسعار فى متناول المواطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور