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أخبار البلد

الحكومة توافق على شراء أجهزة طبية جديدة لصالح مركز الأورام بالمنصورة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:44 ص
معهد الاورام
معهد الاورام
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة "جي أي" للأنظمة الطبية لشراء جهاز فحص (PET CT Discovery 5 rings)، لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة.

ويأتي ذلك لما لهذا الجهاز من أهمية بالغة في تشخيص الأورام، وتحديد المرحلة التي وصل إليها الورم وتشخيص الحالة ومدى الاستجابة للعلاج وتأثيره في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضى في مجال جراحات الأورام وأمراض الدم وأمراض الأطفال وزرع النخاع لخدمة آلاف المرضى سنويًا.
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