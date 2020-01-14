رئيس الوطنية للإعلام يشارك باجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالإمارات

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، باجتماعات الدورة العادية الرابعة والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي التي تنعقد على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري في إطار اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب التي يستضيفها نادي دبي للصحافة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.



وذكرت الهيئة، في بيان، أن زين سيشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد الخميس بعد أن أنابه لحضور الاجتماعات أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.



وتناقش الاجتماعات العديد من البنود بجدول أعمالها ومنها الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة، ومواكبة المستجدات الحديثة في الإعلام ودوره في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومناقشة عمل مدونة سلوك وميثاق شرف إعلامي للالتزام بقواعد ومعايير ومبادئ مهنة الإعلام.



كما تناقش الاجتماعات مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية، والخروج بتوصيات تهدف إلى تفعيل العمل الإعلامي العربي، والتنسيق الدائم بين الدول العربية الأعضاء في مختلف مجالات التعاون.

يشار إلى أن الاجتماعات تقام في دبي لاختيارها عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.