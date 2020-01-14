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حوادث

السيطرة على حريق فى مزرعة لتربية الماشية بالفيوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:11 م
حريق فى مزرعة مواشي
حريق فى مزرعة مواشي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شب حريق هائل فى مزرعة لتربية الماشية بحى باغوص بمدينة الفيوم، أسفر الحريق عن نفوق 2 جاموسة واحتراق محتويات الحظيرة بالكامل.

وتلقى اللواء عاد الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مصطفى المصرى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بالحريق.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن نفوق جاموستين واحتراق محتويات الحظيرة بالكامل، وتم تحرير محضر بالحريق.

وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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