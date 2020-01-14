تعليم الجيزة: 100% من طلاب 2 ثانوي بمحافظتنا دخلوا منصة الامتحان الإلكتروني بلا معوقات اليوم

أدى صباح اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان الأحياء لشعبة العلمي والفلسفة لشعبة الأدبي، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه قد بلغت نسبة دخول طلاب 2 ثانوي بمدارس الجيزة على منصة الإختبار الإلكترونى نسبة ١٠٠ % .



ومن جانبه .. تابع خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الموجودة في المديرية.



وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه بالتواصل مع جميع الإدارات التعليمية( عبر سكايب )، تم التأكد من توفير الجو المناسب للطلاب لسير أعمال الإمتحانات دون أى معوقات أو مشكلات، مشددًا على سرعة التعامل معها حال وقوعها بشكل فورى وعاجل.



وكان قد أدى طلاب 2 ثانوي صباح اليوم، امتحاني الأحياء لطلاب العلمي والفلسفة لطلاب الأدبي، وبالنسبة لمواصفات الامتحان، فوفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الأحياء من 30 سؤالًا "اختيار من متعدد"، كما يتكون امتحان الفلسفة والمنطق من 30 سؤالًا "اختيار من متعدد".



وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت رسميا السبت الموافق 11 يناير 2020، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح.