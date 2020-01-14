انفجار ماسورة مياه رئيسية بحدائق القبة.. صور

شهد شارع ولي العهد بحي حدائق القبة شللا مروريا بعد انفجار ماسورة مياه أدت إلى غرق الشارع.



تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغا يفيد بكسر ماسورة مياه بالموقع المشار إليه.



وعلى الفور انتقل حسام الدين فوزي - نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لتفقد موقع كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم ٢٩ شارع امتداد ولي العهد بقطر ١٥٠ م بحي حدائق القبة.



وشدد نائب المحافظ على ضرورة الإسراع بفتح جميع البالوعات وتواجد جميع شفاطات المياه، وذلك بحضور رئيس حي حدائق القبة وعدد كبير من مهندسي وفنيي مرفق المياه.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجميع المسئولين التنفيذيين بمحافظة القاهرة بضرورة المتابعة المستمرة لكل ما يستجد بشوارع وميادين العاصمة.

