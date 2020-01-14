نجوم الكرة المعتزلون تسببوا في زيادة التعصب على الشاشة| التقرير السنوي لـ الأعلى للإعلام





ودعت اللجنة رئيسي تحرير مجلتي الأهلي والزمالك إلى اجتماع مشترك مع اللجنة بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبعض أعضاء المجلس، وتطرق النقاش إلى أهمية تنقية الإعلام الرياضي من شوائب المعالجات الإعلامية التي تخرج عن جوهر قيم الرياضة، إلى بث الغضب والكراهية بما يهدد السلام المجتمعي وخرج الاجتماع ببيان أكد فيه رئيسي تحرير المجلتين، العمل بكل السبل الممكنة لنشر القيم الرياضية الأصيلة ونبذ العنف والتعصب بين الجماهير، خاصة كرة القدم، وتوفير المناخ اللازم للوصول بالرياضة المصرية إلى المكانة التي تستحقها إقليميا وعالميا، كما أكد الجانبان الالتزام بالمسؤولية الرياضية التاريخية التي تحملها الناديين لأكثر من قرن من الزمان، باعتبارهما ركيزة الرياضة المصرية لسنوات طويلة

ننشر التقرير السنوى للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقد الرياضى فهمي عمر .وطالبت اللجنة فى تقريرها بوقف البرامج أو مقدميها حال رصد مخالفات بها، ومنع استضافة العديد من الشخصيات المعروف عنها دوام الخروج عن النص، كما أكدت أنّ رئيسي تحرير مجلتي الأهلي والزمالك، لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق بالمجلس.وأشارت اللجنة ضمن ملاحظاتها على الإعلام الرياضي إلى سطرة نجوم الكرة المعتزلين على الإعلام ، وكثير منهم لا يعرف قواعد المهنية مما زاد من حدة التعصب وأصحت الانتماءات الكروية هي ما تحكم السحة الإعلامية الرياضة .وأوضح تقرير اللجنة لوحظ عدم الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه، وظهر ذلك في العديد من المناوشات الإعلامية التي تخرج عن كل الأعراف والقيم الإعلامية.وأكدت اللجنة أنّها قدمت مقترحا لعقد لقاء موسع تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة الشباب والرياضة، يضم المسؤولين عن الإعلام الرياضي والمسموع والمرئي والمقروء، لمناقشة الوضع الحالي للإعلام الرياضي في مصر، والوقوف على سلبياته، وصولا إلى صيغة إعلامية يرتضيها الجميع ويعمل بها.وقدّمت اللجنة مقترحا بتكريم عدد من الرموز الإعلامية الرياضية، والاحتفال ببعض النماذج الإعلامية الواعدة كنوع من التشجيع على نشر كل القيم السامية للرياضة.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنّها أعادت تشكيل لجنة الرصد بضم مجموعة من الصحفيين والنقاد الرياضيين، لمتابعة كل ما يبث في وسائل الإعلام المختلفة، والتركيز على الجوانب الإيجابية في أداء الإعلام الرياضي، وأوصت اللجنة إزاء الوضع الحالي للإعلام الرياضي، بضرورة تطبيق مدونة السلوك وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للقائمين على الإعلام الرياضي في مختلف الوسائل الإعلامية، للعمل على رفع مستوى الأداء المهني.