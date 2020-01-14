ملاسنات وسباب.. التقرير السنوي عن الإعلام الرياضي ينتقد ظاهرة الساعات المؤجرة

أصدر المجلس الأعلى للإعلام تقريره السنوي متضمنا الجزء الخاص بالإعلام الرياضي، والذي أعدته لجنة الأداء الرياضي بالمجلس برئاسة الناقد الرياضى فهمي عمر.



وأكد التقرير أن القنوات الخاصة تخرج عن كل الضوابط فيما يتعلق بالبرامج الرياضية، وذلك في ظل انتشار ظاهرة الساعات المؤجرة، مشيرا ضمن ملاحظاته على الإعلام الرياضي إلى سيطرة نجوم الكرة المعتزلين على الإعلام، وكثير منهم لا يعرف قواعد المهنة مما زاد من حدة التعصب وأصبحت الانتماءات الكروية هي ما تحكم الساحة الإعلامية الرياضة.



ولفت التقرير إلى انتشار الملاسنات والسباب والخروج على كل قواعد الذوق العام.



وأكدت لجنة الأداء الرياضي أنّها قدمت مقترحا لعقد لقاء موسع تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة الشباب والرياضة، يضم المسؤولين عن الإعلام الرياضي والمسموع والمرئي والمقروء، لمناقشة الوضع الحالي للإعلام الرياضي في مصر، والوقوف على سلبياته، وصولا إلى صيغة إعلامية يرتضيها الجميع ويعمل بها.