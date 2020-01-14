6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ خطة لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بعدد من قرى مراكز المحافظة تحت إشراف المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية قدرها 6 ملايين جنيه.



وقال المحافظ، إن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات، وخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات اضافية، لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.



وأشار إلى أن الفترة القادمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

