AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى كفر الشيخ

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ خطة لإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بعدد من قرى مراكز المحافظة تحت إشراف المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية قدرها 6 ملايين جنيه.

وقال المحافظ، إن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات، وخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات اضافية، لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.

وأشار إلى أن الفترة القادمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتيسير الحركة المرورية.. تخصيص ١٥٠ مليون جنيه لرصف وتجديد طرق البحيرة

«تنفيذي الغربية» يعتمد الحيز العمراني لـ مركزي السنطة والمحلة الكبرى

مشروعات لها تاريخ على أرض أسوان.. جهاز التنمية يضخ مليارا و600 مليون جنيه للمشروعات.. وتوفير 144 ألف فرصة عمل منذ عام 1992 ..صور

بتكلفة 6 ملايين.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ

حصاد 2019 بأسيوط.. استكمال مشروعات محور ديروط الحر ومحور طريق الهضبة الغربية.. وبدء تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة.. وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

750 مليون جنيه لمشروعات خدمية وتنموية بالبحيرة خلال 2020.. والمحافظ يوجه بالانتهاء منها قبل منتصف العام

ترشيحاتنا

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تعرف على سبب وفاة ابن مايا مرسى وموعد العزاء

حمدي النقاز يدعم موقفه ضد الزمالك بمستندات جديدة.. تفاصيل

حقا الحياة تبدأ بعد الأربعين.. ما الذى تغير فى رانيا يوسف؟ فيديو

علاقة محرمة.. فتاة وشابان يسرقون توك توك ويعتدون على قائده بأسيوط

من أنجب ثلاث بنات يحجبه الله عن النار ويرافق النبي في الجنة.. بشرطين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

وصل إلى الفضاء.. شاهد اندفاع حمم بركان «تال» بقوة إلى السماء

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور