محافظ الدقهلية: المراكز التكنولوجية تهدف لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لاستعراض آليات وجدوى عمل المراكز التكنولوجية في توفير الخدمة للمواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى الربط بين الفروع والأطراف والمراكز الرئيسية للمديريات والمراكز والأحياء لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف القطاعات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.



وأشار إلى أن كل مواطن يطلب خدمة يتوجه لأحد المراكز التكنولوجية لقضائها من خلال المعلومات المتوفرة على الشبكة.



وطالب محافظ الدقهلية مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد عدد النقاط الفعلية المقترحة لتوصيل الخدمة إليها لترشيد الإنفاق العام على المشروع.