وزيرة الثقافة تفتتح معرضا للمشاركين بمسابقة فاروق حسني للفنون..الثلاثاء

تنظم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، يوم الثلاثاء المقبل 21 يناير، معرضا فنيا وحفلا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الفنون لعام 2020، وهي الجائزة الأولى التي تطلقها المؤسسة منذ إنشائها في نهاية سبتمبر الماضي، وبهذه المناسبة تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرضا فنيا يضم الأعمال المتأهلة للمرحلة النهائية من المسابقة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.



ويتضمن الحفل كلمة للفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعرضا لفيلم قصير عن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، من إخراج الدكتور هاني أبوالحسن، وكلمة لجنة التحكيم، حيث سيتم الإعلان عن العمل الفني الفائز بالجائزة الأولى في مجال التصوير وقيمتها 50 ألف جنيه، كما ستمنح المؤسسة شهادات تقدير لتسعة أعمال فنية أخرى.



وقال حسني إن "المؤسسة تسعى لبناء الإنسان المصري عبر دعم شباب المبدعين في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن "البداية هذا العام كانت بفن التصوير، وسنعمل في السنوات المقبلة على تنظيم مسابقات أخرى في فروع الفنون والثقافة المختلفة لتكتمل اللوحة الثقافية المصرية".



وأعرب حسني عن إعجابه الشديد بمستوى الأعمال الفنية التي تقدمت للمسابقة، والذي يبرهن على قدرة الشباب المصري على الإبداع، وقال: "هناك الكثير من المواهب تحتاج لمن يرعاها، وهذا دورنا في المؤسسة"، مشيرا إلى أن "المؤسسة لا تقدم جائزة مالية فقط، بل ستعمل على مساعدة الفنانين في تسويق أعمالهم، من خلال عرضها في معرض فني جماعي".



وأعلنت المؤسسة عن المسابقة الأولى في فرع التصوير على هامش حفل إطلاقها في سبتمبر الماضي، واستقبلت 453 عملا فنيا، من شباب الفنانين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، واختارت لجنة تحكيم المسابقة 71 عملا منهم لتشارك في المرحلة النهائية، من خلال معرض فني جماعي يستمر حتى 31 يناير الجاري.



وضمت لجنة تحكيم المسابقة كلا من الدكتورة علية عبد الهادي، عميد كلية الفنون الجميلة سابقًا، والدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور حسين الشابوري، المستشار الفني السابق لمجموعة البنك التجاري الدولي، والفنان التشكيلي سمير فؤاد، والفنان التشكيلي إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون.



يذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون هي مؤسسة مستقلة، مقرها الزمالك، أنشئت في نهاية عام 2019 وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف لدعم الشباب في مختلف فروع الفنون والثقافة والإبداع ليكونوا قادرين على المشاركة في تنمية المجتمع.