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تعليم

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:27 م
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســــمين بدوي
يستأنف غدا الاربعاء طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

فمن المقرر أن يؤدي غدا الاربعاء طلاب الصف الاول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا ، وسيكون الامتحان ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.

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أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي ، فمن المقرر أن يمتحنوا غدا الاربعاء ، امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا ، وسيكون الامتحان إلكترونيا عبر التابلت بنظام الكتاب المفتوح.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مواصفات الامتحانات التي سيؤديها طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي غدا الاربعاء :

فبالنسبة لـ امتحان الجغرافيا الذي سيمتحنه غدا طلاب الصف الاول الثانوي ، فسيتكون من 20 سؤالًا اختيار من متعدد.

أما بالنسبة لـ امتحان اللغة الاجنبية الثانية الذي سيؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي صباح غد الاربعاء ، فسيتكون من 22 سؤالًا منها (20 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقالي) .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن حالات الغش في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي محدودة جدا ، مؤكدةً أن حالات الغش الفردية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها و تمت إحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ومن جانبه .. وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.
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