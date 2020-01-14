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فن

ربنا يرحمه برحمته.. نهال عنبر تنعى نجل رئيس المجلس القومي للمرأة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:26 م
نجل مايا مرسي
نجل مايا مرسي
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محمد بدران
نعت الفنانة نهال عنبر، أمين تامر نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة الذى وافته المنية فى الساعات الاولي من صباح اليوم عن عن عمر خمسة عشر عام.

وكتبت نهال عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":" البقاء لله ربنا يرحمه برحمته الواسعه و ربنا يصبر قلبك يا دكتوره مايا".

وأعلنت صفحة المجلس القومي للمرأة على «فيس بوك»، في بيان خبر الوفاة قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الى رحمة الله تعالي أمين تامر مرسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنية مساء أمس، وستقام صلاة الجنازة اليوم، الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة».

وتابع: «ويتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».
ربنا يرحمه برحمته.. نهال عنبر تنعى نجل رئيس المجلس القومي للمرأة
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