أغربها الفلفل الأحمر.. 5 أطعمة تحمى طفلك من خطر الإصابة بالأمراض

تجتهد العديد من الأمهات من أجل الحفاظ على مناعة أطفالها وصحتهم بشكل سليم، وذلك لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض التى تواجههم.





ووفقًا لموقع "parents" إليكى أهم الأطعمة التى يفضل لطفلك تناولها.





الحمضيات:-

الليمون، البرتقال، الجريب فروت، واليوسفي وغيرها من الحمضيات غنية بفيتامين c و فيتامين ج الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد على مقاومة أي أجسام غريبة ضارة بالجسم مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.









الفلفل الأحمر:-

الفلفل الأحمر مصدر غني بفيتامين ج والبيتا كاروتين، وكل ذلك يساعد على تقوية الجهاز المناعي إلى جانب الحفاظ على صحة بشرة الجسم.









الدجاج:-

الدجاج غني بفيتامين ب6 الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يحتوي على الجيلاتين ومواد اخرى تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، لذلك يجب تناول الدجاج وأيضًا وشوربة الدجاج بشكل مستمر.









الثوم:-

يساعد على تقوية الجهاز المناعي بسبب ما يحتويه من مركبات تحتوي على الكبريت، لذلك يجب تقديم الثوم مهروس مع الوصفات.









البروكلي:-

البروكلي مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية وكل ذلك يساعد في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، ويفضل أن يفضل أن يقدم مع الطهي بطريقة خفيفة حتى يتم الحفظ على ما به من مواد غذائية.





المكسرات :-