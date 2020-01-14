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محافظات

تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بـ 17 مليونا و742 ألف جنيه في قنا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:29 م
اللواء أشرف الداودى-
اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مول 581 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت ١٧ مليون و ٧٤٢ ألف و ٨٨٤ جنيه، وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز إلى مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح الداودي، بأن المشروعات التي تم تمويلها خلال شهر ديسمبر منها ٣١ مشروعا صغيرا بتمويل يصل إلى ١٠ ملايين و ٢٥ ألف جنيه و٥٥٠ مشروع متناهي الصغر بتمويل مالي بلغ ٧ مليون و ٧١٧ الف جنيه.

وأضاف محافظ قنا، أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي بلغت ٨٥٣٠ مشروع بتمويل قدره ٢٢٦ مليون و ٤٨٦ ألف و ٩٣٥ جنيه، منها ٤٦٤ مشروع صغير بإجمالي تمويل ١١٩ مليون و ٩٩١ ألف و ٧٣١ جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر ٨٠٦٦ مشروع بتمويل قدره ١٠٦ مليون ٤٩٥ ألف و ٢٠٤ جنيهات.

وأكد الداودى، على أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.
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