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منوعات

مذيعة شهيرة تعلن شفاءها من السرطان بعد أن كانت في المرحلة الرابعة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت ديبورا جيمس ، مذيعة بودكاست في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” التي كانت تعاني من مرض سرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة ، أن جسدها "خالٍ" من المرض حاليًا.

وفي منشور مؤثر لها دونته لحوالي 90 ألف متابع لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، قالت الأم لطفلين والبالغة من العمر 38 عاما، والتي تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان في عام 2016 إنها بعد أن أجرت حوالي 10 عمليات جراحية والعديد من الفحوصات والجرعات الكيميائية لاتزال صامدة.

وأوضحت المذيعة بالشبكة البريطانية والتي تقدم برنامج يو مي آند بيج سي، ان عملية المسح التي أجرتها لم تظهر أي دليل على وجود السرطان بجسدها بعد ان كانت في المرحلة الرابعة من المرض.

بعد نشرها صورة متحدية لنفسها على شاطئ في جزيرة المحيط الهندي ، كتبت جيمس، منشورًا طويلًا تشرح فيه رحلتها مع المرض ووصفت الأخبار الأخيرة "بالمذهلة " ، متعهدةً بأن تكون " واقعية ، قائلة إنها ستعود إلى العلاج غدًا.
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