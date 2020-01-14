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ثقافة

"القومي للسينما" يقيم احتفالية لتأبين الراحل "سمير سيف".. الأحد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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طارق موسى
بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم"يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"إحتفالية لتأبين المخرج الكبير الراحل "سمير سيف" وذلك يوم الاحد القادم الموافق 19 يناير في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور مجموعة من الفنانيين والاعلاميين والسينمائيين وتلاميذ ومحبي المخرج الراحل .

يشمل برنامج الاحتفالية عرض برومو خاص عن أهم أعمال الراحل ويقوم بتقديم الإحتفالية الناقد والكاتب الصحفي "أسامة عبدالفتاح" ثم يتسلم نجل المخرج الراحل شهادة تقدير من المركز القومي للسينما تقديرآ لأعماله المتميزة وإسهاماتة  في الحياة الثقافية والفنية.

كما يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم " المولد" من إبداع الراحل ، و يتم خلال الحفل توزيع كتيب عن المخرج "سمير سيف" علي الحضور قام بإعداده "حسين عبد اللطيف" .

يذكر أن المخرج "سمير سيف" قد رحل عن عالمنا الشهر الماضي ، عن عمر يناهز الـ ٧٢ عامًا، بأزمة قلبية مفاجئة، و كان الراحل يمارس الإخراج وتدريس فنونه بالمعهد العالى للسينما وبعض الجامعات الأخرى، ويمتاز تاريخ سيف السينمائي بالكثير من الإنجازات والسمعة الطيبة داخل مصر وخارجها.

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