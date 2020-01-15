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تعليم

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد.. اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:00 ص
إمتحانات الشهادة
إمتحانات الشهادة الإعدادية
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قســــم التعليم
استعد قطاع تعليم الوادى الجديد لإنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة .

وقال صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه من المقرر أن تبدأ إمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء ١٥ من يناير 2020 ، وتستمر حتى الأربعاء ٢٢ من نفس الشهر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة والسيد اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد والسيد الفاضل مساعد مدير أمن الوادى الجديد للشئون المالية والإدارية لتأمين المدارس الموجود بها لجان وكذا تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة من وإلى الإدارات التعليمية المختلفة موجها لجميع القائمين على العمل بخالص الشكر والتقدير لتعاونهم الدائم من أجل مصلحة طلابنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إلى تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحانات ، و التنسيق مع لجان نظام المراقبة لتوفير الأعداد المناسبة من الملاحظين و ورؤساء اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد على توفير جميع سبل الراحة الإحتياجات اللازمة للطلاب من أجل آداء الإمتحانات فى جو مناسب ، بالإضافة إلى تجهيز اللجان بالمقاعد والأثاث الكافي والنظافة العامة داخل المدرسة و نشر جدول الامتحان ودليل اللجان فى مكان واضح .

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد على عدم إستخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين ، متمنيا لجميع طلابنا تأدية الإمتحانات بكل يسر وسهولة والتفوق والنجاح الذى نعهده دائما.
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