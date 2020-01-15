طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون الجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة 2:30 ظهرا ، وسيكون الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.





أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي، فمن المقرر أن يمتحنوا اليوم الأربعاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسيكون الامتحان إلكترونيًا عبر التابلت بنظام الكتاب المفتوح.





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" مواصفات الامتحانات التي سيؤديها طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي اليوم الأربعاء :





فبالنسبة لـ امتحان الجغرافيا الذي سيمتحنه اليوم طلاب الصف الاول الثانوي ، فسيتكون من 20 سؤالًا اختيار من متعدد.



