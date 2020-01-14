أحمد موسى: وفاة المسجون مصطفى قاسم كانت طبيعية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسجون المتوفى مصطفى قاسم يحمل الجنسية الأمريكية، مضيفا:" الكثير من عناصر الإخوان يأخذون جنسيات أخرى لتوفير الحماية لهم".



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المسجون المتوفي محكوم عليه في قضية عقب فض اعتصام رابعة وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما.



وتابع :" توفي المسجون مصطفى قاسم وفاة طبيعية، والداخلية أكدت ان المتهم خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما".



وقال:" المسجون ثبت اتهامه في حرق الممتلكات والشروع في القتل، والمتهم تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضاء العقوبة وتلقى الزيارات من أفراد العائلة وسفارة البلد التي يحمل جنسيتها".



ولفت أحمد موسى:" المتحدث باسم وزارة الداخلية أكد ان المسجون أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من تقديم النصح له بخطورة ذلك على صحته".

