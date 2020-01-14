الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم.. وتؤكد: قدمنا الرعاية الصحية اللازمة له

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ردًا على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية بأن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين.





وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور.





وأضاف المتحدث أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلًا عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية.



