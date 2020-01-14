مفيش حد يختلف عليه.. أمير كرارة يحكي كواليس تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي .. فيديو

قال الفنان أمير كرارة، أن هناك فرقا كبيرا بين شخصية سليم الأنصاري الخيالية في مسلسل كلبش، والبطل أحمد المنسي الذي قدم بطولات حقيقية على أرض الواقع، ويتم تجسيد شخصيته في مسلسل الاختيار.



وأضاف كرارة خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلاميان «رامى رضوان _ إيمان الحصري»، أنه عقد جلسات عمل مع المقربين من الشهيد المنسي، موضحا أنه اكتشف أنه يشبه المنسي في العديد من الأفعال والهوايات.



وأوضح كرارة، أنه تم تحديد كل صفات الشخصية التي يتم تجسيدها بداية من دراسة في الكلية الحربية حتى لحظة استشهاده؛ عقب عدة لقاءات مع زوجته وأصدقائه المقربين، مؤكدا أنه القوات المسلحة تدعم العمل بشكل كبير .



وتابع كرارة: «شخصية منسي ميختلفش عليها اثنين الكل بيحبه وكان بطل حقيقى، ربنا يقدرنا أننا نقدم عملا يليق به و بالقوات المسلحة».