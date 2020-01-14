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توك شو

الواد بيطير في الهوا.. أمير كرارة: بويكا ضربي بجد في حرب كرموز

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:17 م
أمير و بويكا
أمير و بويكا
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان أمير كرارة، إنه عقب الإيرادات الكبيرة لفيلم كازابلانكا، التى تخطت 80 مليون؛ جاءت أفلام وتخطت هذا الرقم، منوها بأن هذا اسعده لانه في مصلحة صناعة السينما. 

وأضاف كرارة خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلاميان «رامى رضوان _ إيمان الحصري»، أنه ليس من الطبيعي أن يستمر في تقديم الأكشن، مشيرا إلى أنه سيأتي يوم لن يستطيع فيه تقديم الأعمال الحركية العنيفة بسبب عامل السن.

وأكد كرارة، أنه يستعين بالدوبلير في الكثير من الأعمال الخطرة، حتى لا يتعرض أحد من فريق العمل للخطر .

وأشار كرارة، أن بطل فيلم حرب كرموز الأجنبي «بويكا»، كان يضرب ضرب حقيقي، مرددا: «الواد بيطير في الهوا ومش منطقي اني هضربه .. عشان كده هو ضربني طول المشهد لحد ما أتقتل في الاخر».
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