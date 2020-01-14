إعلان أسماء حكام مباراتي الأهلي وطنطا والزمالك والجونة في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز.



الأهلي على موعد مع طنطا في المباراة التي ستقام غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثالثة عشرة من المسابقة الأكبر على المستوى المحلي.



وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي وطنطا للحكم محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وأيمن العقاد ومحمد فاروق حكمًا رابعًا.



يذكر أن الأهلي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد طنطا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.



وتقرر تعيين أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والجونة ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدي عيد وعلاء حسين حكمًا رابعًا.



وكان الزمالك قد فاز على طنطا الأسبوع الماضي بنتيجة 3-2، بينما تعادل الجونة مع أسوان بنتيجة 1-1.