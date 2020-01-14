ترعة المريوطية بالجيزة غارقة بالقمامة

شكا المواطن حسن حلمى، من أهالى منطقة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة والصرف الصحى داخل ترعة المريوطية بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.



ويقول فى رسالته: إن هذه الترعة تكوم برى المناطق الزراعية بالمنطقة ما يؤثر سلبيا على الصحة العامة، ويؤدى إلى انتشار الحشرات والناموس والذباب والكلاب الضالة بالمنطقة والشارع بالكامل، الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى.



وأضاف: نعانى نحن أهالى منطقة الجيزة من انتشار القمامة التى تسبب مشاكل كثيرة. مطالبا بضرورة رفعها .. برجاء التكرم باتخاذ اللازم، حيث أننى أتضرر وجميع من فى المنطقة.



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