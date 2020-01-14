AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

ترعة المريوطية بالجيزة غارقة بالقمامة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن حسن حلمى، من أهالى منطقة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة والصرف الصحى داخل ترعة المريوطية بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

ويقول فى رسالته: إن هذه الترعة تكوم برى المناطق الزراعية بالمنطقة ما يؤثر سلبيا على الصحة العامة، ويؤدى إلى انتشار الحشرات والناموس والذباب والكلاب الضالة بالمنطقة والشارع بالكامل، الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى.

وأضاف: نعانى نحن أهالى منطقة الجيزة من انتشار القمامة التى تسبب مشاكل كثيرة. مطالبا بضرورة رفعها .. برجاء التكرم باتخاذ اللازم، حيث أننى أتضرر وجميع من فى المنطقة.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى كعابيش يشتكون من تراكم القمامة

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

سكان مساكن الضباط بأبوقير يشكون من انتشار القمامة والنباشين

أهالي إمبابة يشكون من تراكم القمامة وتهالك طبقة الإسفلت

سكان منطقة الوحدة بإمبابة يشكون تهالك الأسفلت وانتشار القمامة

ارحمونا من الأمراض.. أهالي شبين القناطر يشكون تهالك صناديق القمامة.. صور

ترشيحاتنا

النجم الساحلي يكشف موقف كوليبالي من المشاركة فى مباراة الأهلي بدوري الأبطال

أحمد موسى: أردوغان يبكي ويصرخ في تركيا.. لهذا السبب

حقيقة مفاوضات التوأم حسن لتدريب أحد أندية الدوري المصري.. فيديو

الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم.. وتؤكد: قدمنا الرعاية الصحية اللازمة له

فيديوجراف| عريس يقع في فخ ويتزوج رجلا

أول فيديو للانفجار الكيميائي الهائل في كتالونيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي