خاص| فرج عامر يكشف تفاصيل عقد نجم المقاولون مع سموحة

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ضم اللاعب محمد طلعت، مهاجم فريق المقاولون العرب؛ لينتقل رسميًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بعد الاتفاق على المقابل المادي بين الطرفين، لمدة ثلاث سنوات ونصف.





وكشف فرج عامر، تفاصيل عقد اللاعب، وأن التعاقد تم لمدة 3 سنوات ونصف، ورفض الإفصاح عن قيمته المادية، قائلًا "سموحة لم تفصح عن قيمة اللاعبين المنتقلة الى النادي".





وأشار عامر إلى أن، ما يتردد في المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام عن قيمة محمد طلعت التي تساوي 2 مليون جنيه، أمر عار تمامًا من الصحة.





وأضاف عامر أن سموحة تسلمت الاستغناء من نادي المقاولون العرب، وتم الانتهاء من التعاقد بشكل كامل، وسوف يشارك طلعت في مران الفريق صباح غد الأربعاء.





وقال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة، إن الصفقة تمت في إطار حرص النادي على العلاقة الطيبة مع نادي سموحة وموقف المقاولون العرب الثابت بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعبين متمنيا التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.





وأقام الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس حفل وداع للاعب فى حضور لاعبي الفريق والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالنادي.





وحرص الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق على تنظيم احتفالية مصغرة للاعب بعد خوض آخر مران له مع المقاولون.