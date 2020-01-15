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رياضة

رئيس الملعب التونسي يكشف حقيقة انتقال مبينزا إلى النادي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:25 ص
مبينزا
مبينزا
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محمد رشاد
كشف السيد جلال عيسى رئيس نادي الملعب التونسي، حقيقة مفاوضات الأهلي مع ناديه لضم المهاجم المالي مبينزا لصفوف القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "جلال" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "لم تحدث مفاوضات مع الأهلي بشأن مبينزا، اللاعب انتقل رسميًا إلى بروج البلجيكي".

وأكدت تقارير تونسية انتقال المهاجم الكونغولي جاي مبينزا، لاعب فريق الملعب التونسي، الى فريق سيركل بروج البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب موقع "نسمة" التونسية فإن الإدارة الملعب التونسي توصلت إلى اتفاق رسمي مع إدارة سيركل بروج البلجيكي يقتضي بانتقال المهاجم غي مبينزا مقابل 450 ألف يورو.

وسيحصل الملعب التونسي على نسبة 10 % من صفقة انتقال مبينزا من صفوف سيركل بروج إلى أي فريق آخر.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تلقي الملعب التونسي العرضين، من الأهلي وآخر من بيراميدز.

وشارك المهاجم الكونغولي في 12 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، منها 6 مباريات فقط بصفة أساسية، مع الملعب التونسي، ليحتل وصافة هدافي الدوري التونسي.
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