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أخبار البلد

البابا تواضروس يزور دير العذراء بجبل أخميم ..صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:49 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والآباء أحبار الكنيسة المرافقين، مساء اليوم دير السيدة العذراء بجبل أخميم، وأرشدهم نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير في الجولة إلى الإنشاءات الجديدة بالدير بالإضافة إلى مباني الرهبان القائمة بالفعل.

حضر مع قداسة البابا تواضروس الثاني من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، أصحاب النيافة الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

كما حضر الزيارة أيضا الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد دشن صباح اليوم ثلاث كنائس صغيرة داخل كاتدرائية الشهيد أبو فام الجندي بطما بحضور الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة وشعب الإيبارشية.

وتحوي كل كنيسة من الكنائس الثلاث مذبح واحد إلى جانب أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) والموجودة في شرقية الهيكل (حضن الآب).

وتم تدشين المذابح بالثلاث الكنائس، المذبح الأول على اسم الشهيدة مهراتي بالكنيسة الموجودة بالمزار الخاص بها، والمذبح الثاني على اسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالكنيسة التي تحمل اسمه، والمذبح الثالث على اسم الآباء البطاركة الثلاثة إبراهيم وإسحق ويعقوب بالكنيسة التي تحمل أسماءهم.
البابا تواضروس يزور دير العذراء بجبل أخميم ..صور
البابا تواضروس يزور دير العذراء بجبل أخميم ..صور
البابا تواضروس يزور دير العذراء بجبل أخميم ..صور
البابا تواضروس يزور دير العذراء بجبل أخميم ..صور
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