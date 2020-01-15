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توك شو

صابرين: محمد الحلو الكبير بيدخل علينا البيت بـ أسد.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:13 ص
الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة صابرين، إنها نشأت في بيئة فنية محبة للفن والغناء، موضحة أن الفنان محمد الحلو كان يأتي لهم في المنزل بـ"أسد" عندما كانت صغيرة.

وتابعت «صابرين»، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن والدتها قريبة الفنانة نعيمة عاكف من الأم، كما أن والديها كانا يعملان في السيرك ويقدمان عروضا فنية.

وأضافت «صابرين» أن بدايتها الفنية كان تحيي حفلات غنائية وكان لها فرقة غنائية؛ حتى شاهدها أحد المنتجين ورشحها لتقديم فوازير رمضان بصحبة يحيى الفخرانى وهالة فؤاد.

وأوضحت «صابرين» أنها في تلك الفترة أصبحت نجمة بشكل مفاجئ، واستطاعت أن تكسب أموالا كثيرة.

وأشارت «صابرين» إلى أن الغناء في تلك الفترة كان إما في فنادق أو تقديم استعراضات في الأفلام والمسلسلات، موضحة أنها عقب الفوازير تركت الغناء نهائيا، وقامت بالتركيز الشديد في التمثيل وظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات.
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