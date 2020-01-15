بسبب إهمال والديه.. مصرع طفل بسبب جرعة هيروين زائدة في بريطانيا

تلقت الشرطة البريطانية بلاغا، بعد أن عثر الأهالي على جثة صبي، بالغ من العمر 7 سنوات، في المنزل وحيدا وسط القمامة، وجسده كله باللون الأزرق وكأنه مات مختنقا .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" عثرت الشرطة على الطفل، وتبين أنه توفى متأثرا بجرعة هيروين زائدة، وتوصلت التحريات إلى أن الأب والأم كانا مدمنين.





ووجد الأهالي، جسد الطفل باللون الأزرق، ورائحة المنزل كريهة؛ بسبب تعفنه داخله بعد أن ترك والديه المنزل لمدة يومين، وحوله أكياس بلاستيك ومعلبات يبدو أنه تناولها قبل وفاته.





جدير بالذكر أن الشرطة عثرت على جرعات من الهيروين في المنزل يبدو أنها كانت للوالدين ولكن عثر عليها ابنهما، وقاده فضوله ليعرف ما بداخل الكيس، ولكن لم يعلم أن نهايته ستكون بسبب ذلك الكيس الصغير.



