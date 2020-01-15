تطبيق عملي لـ التوكاتسو ونظام تعليم 2.0.. طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون Egyptian day

نظمت المدرسة المصرية اليابانية بالسويس نشاطًا طلابيًا تحت عنوان "Egyptian day "، تضمن معايشة الطلاب لنافذة البيئات من منهج "اكتشف" الخاص لرياض الأطفال في المنهج المصري 2.0، مثل البيئة الساحلية والريفية والبدوية والصناعية والنوبية.





جاء ذلك كخطوة نحو تطبيق أول نشاط يجمع بين منهج التعليم المصري الجديد 2.0 وأنشطة "التوكاتسو" بشكل متكامل .





وقالت سوزان يوسف مديرة المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، "إننا نسعي دوما لغرس روح العطاء والانتماء لدى الأطفال، كجزء من المشاركات التي تقدمها المدرسة، والتزامها نحو المجتمع مما يساعد في غرس شعور الانتماء للمجتمع المدرسي والمجتمع المحيط عند الأطفال من خلال تعميق مفهوم المواطنة لديهم".





وأوضحت أن الأطفال عايشوا بأنفسهم بيئات مختلفة مثل البيئة الساحلية والريفية والبدوية والصناعية والنوبية معبرين عن العادات والتقاليد من خلال الاستعراضات المختلفة، مشيرة إلى أن كل ما نراه هو "ثمرة الدمج بين منهج التعليم الجديد 2.0 وأنشطة التوكاتسو".



