روحاني يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتذار لـ إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الاتحاد الأوروبي لم يتصرف كتكتل مستقل، مطالبًا إياه بالاعتذار لطهران عن عدم التزامه بالوعود.



وأضاف "روحاني"، في كلمة اليوم، الأربعاء، أن الأوروبيين يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.



وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، الثلاثاء، عن تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بسبب عدم احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وقالت الدول الثلاث إنهم لم ينضموا لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على الاتفاق النووي.



وأكدوا عدم قبول القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وكانت أوروبا أنذرت إيران من نفاد صبرها حيال تقليص التزامات الاتفاق النووي، معلنة اقترابها من تفعيل آلية لحل النزاعات لإجبار طهران على التراجع عن انتهاك الاتفاق.



وفي ديسمبر الماضي، اتفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من حيث المبدأ على تفعيل آلية حل النزاعات، إلا أن الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.