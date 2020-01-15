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مصطفى بكري: مصر لا تسمح بالمساس بأمنها قط.. وقادر 2020 أثبتت ذلك.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:06 م
الاعلامي مصطفى بكري
الاعلامي مصطفى بكري
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فرح علاء الخولي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قاعدة برنيس العسكرية هي انجاز جديد وهائل للقوات المسلحة المصرية، وتم رفع العلم المصري شامخًا على قاعدة برنيس العسكرية، وتكشف النقاب عن القوة العسكرية المصرية وتسليحها، وتم استعراض ذلك خلال الأيام الماضية في مناورة "قادر 2020" التي شارك بها جميع جهات العسكرية المصرية.

وتابع مصطفى بكري، خلال فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية التي تقع بمنطقة البحر الأحمر، أن مصر لا يمكن أن تفرط في أمنها القومي وأنها قادرة على مواجهة كل التحديات التي من الممكن أن تهدد سلامتها وتحاول المساس بها، وان مناورة قادر 2020 تحمل رسالة قوية لكل من يعنيه الأمر.

واضاف مصطفى بكري، إن كل هذه الفعاليات مؤشر مهم جدًا يدل على حجم تطورات الدولة المصرية في كل المجالات وخاصة تطوير وتحديث القوات العسكرية.

وذكر مصطفى بكري، إن افتتاح القاعدة العسكرية المصرية برنيس بمنطقة البحر الأحمر، إنجاز جديد يهتم به العالم كله وليس مصر والوطن العربي فقط، ولذلك حرص الكثير على الحضور من الاشقاء العرب ومنهم ولي العهد لدولة أبو ظبي، ونائب وزير الدفاع السعودي، والكثير من الضيوف الأجانب أيضًان وعلى رأسهم القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
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