الرئيس السيسى يفتتح قاعدة برنيس العسكرية .. شاهد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاعدة برنيس العسكرية تمهيدا لافتتاحها ويشهد المرحلة الختامية لمناورة قادر 2020 ..



وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل فيلمًا تسجيليًا عن قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر، وذلك خلال بدء فعاليات الافتتاح للقاعدة العسكرية بحضور عدد من القيادات العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.



قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.



وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.