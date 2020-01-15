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السيسى ومحمد بن زايد يصلان منصة افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:16 م
السيسى ومحمد بن زايد
السيسى ومحمد بن زايد يصلان منصة افتتاح قاعدة برنيس
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شيرين عادل
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، لمنصة قاعدة برنيس العسكرية تمهيدا لافتتاحها ضمن فعاليات مناورة "قادر 2020".

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل فيلمًا تسجيليًا عن قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر، وذلك خلال بدء فعاليات الافتتاح للقاعدة العسكرية بحضور عدد من القيادات العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

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