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ثقافة

مصادر: تغييرات في قيادات الآثار الإسلامية خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:51 م
رئيس قطاع الأثار
رئيس قطاع الأثار الإسلامية
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علاء المنياوي
كشفت مصادر مطلعة في الآثار أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية سيشهد تغييرات في كثيرة في القيادات الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الدكتور جمال مصطفى باق في منصبه رئيسًا للقطاع، خاصة أنه نجح في ضبط إيقاع العمل بالقطاع والمواقع التابعة له.

فيما أشارت المصادر أن التغييرات ستطال ناجي محمود مدير عام آثار القلعة، والذي سيتولى منصب مدير عام آثار جنوب القاهرة، وكان يشغله الدكتور محمد رشاد الذي سيتولي إدارة التوثيق الأثري بالقطاع.

وسينتقل محمد عبد الله مدير عام آثار شرق القاهرة ليتولي منصب مدير عام القلعة،وينتقل عبد الله سعد مدير مجموعة قايتباي ليتولي منصب مدير عام آثار شرق القاهرة.

وقالت المصادر أنه سيتم إختيار أحد الأثريين لتصعيده ويتولي منصب مدير محموعة السلطان قايتباي،وهذه التغييرات لإتاحة الفرصة لكل الأثريين لتولي المواقع القيادية.
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