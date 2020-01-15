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محافظات

إجراءات سريعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي في سيناء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة التحول الرقمي "المنظومة الالكترونية" والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية على مستوي المحافظة.

وأضاف الخولي خلال الاجتماع الخاص بمنظومة التحول الرقمي، والذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسته، وبحضور المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ومحمد الحجاوي ، مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام، علي تنفيذ المنظومة طبقًا للأولويات التي حددها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ .

أشار الخولي إلي تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات ، إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 192 نقطة، مع مراعاة أن تكون هناك مرونة لإضافة أية نقاط أخري طبقا للتوسعات المستقبلية.

واكد الخولي علي قيام الجهات الحكومية بالمحافظة بموافاة مركز معلومات المحافظة بالجهات الأساسية والفرعية المراد توصيلها علي منظومة التحول الرقمي، بجانب التحديث اليومي للبيانات.

ومن جانبه أعلن المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التابع للشركة المصرية للاتصالات، عن دتركيب سعات زائدة وبنية تحتية إضافية من مواسير وكابلات أرضية لمواجهة التوسعات المستقبلية.
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