ألمانيا تكشف موقف حفتر والسراج من المشاركة في مؤتمر برلين

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت إن برلين لست متأكدة من حضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، مؤتمر برلين.



وأضافت المتحدثة وفقًا لوكالة "رويترز"، أنها لا تعلم أيضًا إذا كان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج سيشارك أم لا.



وأكدت "ليس بوسعنا بعد تقديم قائمة دقيقة بالمشاركين في مؤتمر برلين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية".



ودعت الحكومة الألمانية، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع عقده على مستوى القمة يوم الأحد المقبل.