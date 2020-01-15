AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تكشف موقف حفتر والسراج من المشاركة في مؤتمر برلين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:40 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت إن برلين لست متأكدة من حضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، مؤتمر برلين.

وأضافت المتحدثة وفقًا لوكالة "رويترز"، أنها لا تعلم أيضًا إذا كان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج سيشارك أم لا.

وأكدت "ليس بوسعنا بعد تقديم قائمة دقيقة بالمشاركين في مؤتمر برلين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية".

ودعت الحكومة الألمانية، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع عقده على مستوى القمة يوم الأحد المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف: دمرنا مخازن أسلحة أردوغان في طرابلس

رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية.. وندعم حفتر في حربه ضد الإرهاب

مفاجأة في الملف الليبي.. حفتر والسراج في روما

ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري

هل اجتمع حفتر والسراج في موسكو؟.. مسئول روسي يجيب

الأمم المتحدة : نأمل أن تصبح محادثات موسكو خطوة نحو عقد لقاء حول ليبيا في برلين

ترشيحاتنا

تميز يا فندم.. أول تعليق للرئيس السيسى على مناورة قادر 2020.. فيديو

شاهد.. رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة يكشف السر وراء مناورة قادر 2020

بعد بكائها.. ريم البارودي مطلوبة على جوجل

ألمانيا تكشف موقف حفتر والسراج من المشاركة في مؤتمر برلين

مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بطريق الصف

الشمس الجريئة.. أحدث ظهور للمطربة المعتزلة حنان بصحبة طليقة عمرو سعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنرال موتورز تطور تقنية قادرة على التنبؤ برغباتك قبل أن تطلبها

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور